Livestream AMD-evenement: volg hier de onthulling van de Radeon RX 6800XT en RX 6800

We hebben er lang op moeten wachten, maar vandaag gaat AMD dan toch eindelijk zijn volgende generatie Radeon RX-gpu’s onthullen. Het evenement waar de AMD Radeon RX 6800-serie wordt gepresenteerd is op deze pagina live te volgen en start op woensdag 28 oktober om 17:00 Nederlandse tijd.

AMD Radeon RX 6800XT en RX 6800

De AMD Radeon RX 6800-serie is gebaseerd op de Navi 21-gpu en gelekte benchmarks hebben gesuggereerd dat de kaarten erg competitief zullen zijn. Volgens recente geruchten gaat AMD tijdens het evenement twee kaarten presenteren: Radeon RX 6800XT en RX 6800. Beide kaarten zouden qua prijs en prestaties respectievelijk concurreren met de GeForce RTX 3080 en RTX 3070 van NVIDIA.

AMD zal naar verluidt niet alleen de prijs, releasedatum en specificaties onthullen, want er worden ook demo’s verwacht met verschillende games. De komst van de Radeon RX 6800XT en RX 6800 is in ieder geval goed nieuws voor gamers, want concurrent NVIDIA heeft moeite om aan de vraag te voldoen en verwacht de voorraadproblemen pas in 2021 op te lossen.