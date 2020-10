NVIDIA GeForce RTX 3070 kopen? Kaarten van MSI, Gigabyte, INNO3D en Asus vanaf donderdag 14:00 Nederlandse tijd beschikbaar

De NVIDIA GeForce RTX 3080 en 3090 werden vorige maand uitgebracht, maar zijn gedurende deze periode continu uitverkocht geweest en deze voorraadproblemen blijven vermoedelijk nog aanhouden tot 2021. NVIDIA komt desondanks deze week met een nieuw model in de serie: RTX 3070. Gezien de populariteit van de kaarten verwachten we dat de GeForce RTX 3070 met zijn schappelijke adviesprijs van €519 ook niet lang beschikbaar zal zijn.

NVIDIA GeForce RTX 3070

RTX 3070 is de nieuwste kaart die is gebaseerd op de Ampere-architectuur. De kaart is uitgerust met 8 GB GDDR6 en 5888 CUDA-cores. Dit resulteert in prestaties die de RTX 2080 Ti-kaarten overtreffen en verplettert zijn voorganger, de RTX 2070. Daarnaast beschikt de kaart over alle nieuwe functies, waaronder hardwarematige raytracing (RTX), DLSS 2.0, HDMI 2.1 en AV1. Een voeding van om en nabij de 600W zal in de meeste gevallen voldoende zijn.

Voor de kaarten kun je op donderdag 29 november terecht om 14:00 terecht bij de NVIDIA-partners Amazon Nederland, Amazon Duitsland, Azerty, Paradigit, Megekko en Coolblue. Het is helaas niet mogelijk om een pre-order te plaatsen. De GeForce RTX 3070 zal beschikbaar zijn als custom board, inclusief stock-clocked en in de fabriek overclocked modellen, van top add-in card providers zoals ASUS, Colourful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY en Zotac en als Founders Editions van NVIDIA.

Het grootste probleem met de RTX 3070 zal vergelijkbaar zijn met de RTX 3080: beschikbaarheid. NVIDIA beloofde geweldige yields (productieopbrengst) voor de RTX 3080, maar tot op heden is daar weinig van te merken. De vraag oversteeg het aanbod enorm en we weten dat er voor sommige RTX 3080-modellen wachtlijsten zijn met meer dan 500 mensen. We verwachten dat hetzelfde zal gebeuren met de RTX 3070, ondanks dat de release al werd uitgesteld om grotere voorraden op te bouwen.

Het Deense ProShop heeft zijn eigen statistieken over vraag versus aanbod vrijgegeven voor de NVIDIA GeForce RTX 3070 en deze cijfers zien er niet goed uit. NVIDIA en zijn partners kunnen slechts aan 7,4% van de vraag naar de kaart voldoen.