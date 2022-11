Lek heeft geen invloed op ontwikkeling Grand Theft Auto 6

Take-Two-ceo Strauss Zelnick heeft tijdens de presentatie van de laatste kwartaalcijfers bekendgemaakt dat het recente Grand Theft Auto 6 lek geen invloed zal hebben op de ontwikkeling van de game. In september verscheen er meer dan een uur aan beelden van een vroege GTA 6-versie. Volgens de bron van het lek waren de beelden verkregen via een intern Slack-kanaal van ontwikkelaar Rockstar Games.

Grand Theft Auto 6

Kort na publicatie van de beelden maakte de studio al duidelijk dat het incident geen effect zal hebben op de ontwikkelingsschema’s. Dit bericht werd door moederbedrijf Take-Two deze week nogmaals herhaald. “Met betrekking tot het lek was het vreselijk ongelukkig en we nemen dat soort incidenten inderdaad heel serieus,” zei Take-Two-ceo Strauss Zelnick. “Er is geen bewijs dat er geen assests zijn meegenomen, wat een goede zaak is, en het lek zal zeker geen invloed hebben op de ontwikkeling of iets dergelijks, maar het is vreselijk teleurstellend en zorgt ervoor dat we steeds waakzamer zijn op het gebied van cyberbeveiliging.”

Een 17-jarige jongen is gearresteerd op verdenking van het hacken van Rockstar Games, maar tijdens een hoorzitting in september in een gespecialiseerde Londense jeugdrechtbank pleitte hij niet schuldig. De verdachte zou een telefoon hebben gebruikt om bedrijven te hacken en vroeg daarna losgeld om te voorkomen dat de informatie publiekelijk gepubliceerd zou worden. De rechter verwees de zaak naar een hogere rechtbank waar het op een later tijdstip met een soortgelijke zaak zal worden behandeld. Eerder dit jaar zou de tiener, die naar verluidt banden heeft met hackersgroep LAPSUS$, ook gearresteerd zijn voor het hacken van Microsoft en NVIDIA.

De gelekte beelden bevatten gameplaybeelden van een alpha build van GTA 6 en lijken eerdere geruchten te bevestigen dat de game zich zal afspelen in Vice City en een vrouwelijke hoofdpersoon zal hebben.