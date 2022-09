Enorm lek bevat 90 video’s van Grand Theft Auto VI  (GTA 6): bekijk ze hier

We hebben al veel gehoord over Grand Theft Auto VI, maar tot op heden waren er nog geen beelden van de game beschikbaar. Daar is vandaag verandering in gekomen, want GTA Forums-gebruiker teapotuberhacker heeft een bestand van 3GB gedeeld met daarin 90 video’s van GTA 6. Volgens de gebruiker komt er binnenkort nog meer data online, waaronder de broncode van GTA V en VI, assets en testbuilds.

Grand Theft Auto VI

Over de authenticiteit van de beelden bestaat geen enkele twijfel: dit is Grand Theft Auto VI. De video’s bevestigen ook de geruchten dat er meerdere speelbare personages zullen zijn, waaronder een vrouw. In een van video’s zie we hoe een speelbaar vrouwelijk personage, Lucia genaamd, een restaurant overvalt en gijzelaars neemt. Verder is te zien hoe de engine objecten in de wereld detecteert.

Een andere video toont een personage die door de ‘Vice City Metro’ loopt en dat lijkt te bevestigen dat GTA 6 zich af zal spelen in Vice City, een zonnige stad in Florida gebaseerd op Miami. Er zijn ook beelden van een stripclub, waar het wemelt van de NPC’s. Een reclame voor Pißwasser, het bekende bier uit de GTA-games, is ook te zien in dit filmpje. Een losse clip bevat een gesprek aan het zwembad dat lijkt op de NPC-gesprekken in Rockstar’s Red Dead Redemption 2.

De beelden zijn nog niet bijzonder oud, want in sommige video’s is te zien dat er gebruikt wordt gemaakt van de in 2020 uitgebrachte NVIDIA RTX 3060 Ti- en RTX 3080-gpu’s. Het vorige GTA 6 lek claimde dat de game al sinds 2014 in ontwikkeling is en oorspronkelijk de codenaam ‘Project Americas’ had. Enkele bestanden hebben het woord ‘Americas’ in hun naam en sommige tonen een versie die draait op een PlayStation 4-devkit.

GTA 6 gameplay leak. Seems very VERY legit. pic.twitter.com/tZjpfA1M2T — Mars (@Mars69lol) September 18, 2022

Rockstar Games heeft tot op heden alleen aangekondigd dat het werkt aan een nieuwe GTA-game, maar geen informatie gedeeld over de locatie, het verhaal en de consoles waarvoor de game verschijnt. Tom Henderson schreef afgelopen juli dat Grand Theft Auto VI in 2024 of 2025 zal uitkomen, deels vanwege Rockstar’s nieuwe focus op het welzijn van werknemers na kritiek op de zogeheten crunch culture.