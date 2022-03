LEGO komt in april met DeLorean DMC-12 (10300) uit Back to the Future

LEGO-fans kunnen vanaf 1 april 2022 weer aan de slag met een nieuwe Back to the Future-set: LEGO 10300 DeLorean DMC-12. Vorig jaar verschenen al de eerste geruchten over het nieuwe model en inmiddels is het setnummer ook opgedoken in een document op de officiële LEGO-website, waarin sets zijn opgenomen die gebruikmaken van een batterij.

LEGO 10300 DeLorean DMC-12

Op dit moment zijn nog niet alle details beschikbaar, maar het is al wel duidelijk dat LEGO 10300 DeLorean DMC-12 een adviesprijs krijgt van €179,99 in de LEGO Shop. Het gaat om een exclusieve lancering in de LEGO Shop en na drie maanden komt de set naar andere retailers. De set bestaat uit meer dan 1800 stenen en bevat geen minifiguren.

Setnummer: 10300

10300 Naam: Back to the Future: DeLorean

Back to the Future: DeLorean Thema: Creator Expert

Creator Expert Aantal stenen: onbekend

onbekend Aantal minifiguren: geen

geen Prijs: €179,99 in LEGO Shop NL | BE

€179,99 in LEGO Shop NL | BE Releasedatum: 1 april 2022

1 april 2022 Aanbevolen leeftijd: 18+

LEGO 10300 DeLorean DMC-12 is voorzien van verschillende details, waaronder de flux capacitor met lightbrick. Bouwers kunnen de vleugeldeuren openzwaaien en ook is het mogelijk om de wielen in te klappen, zodat de auto in vliegstand kan worden getoond. De DeLorean speelt een centrale rol in de Back to the Future-films en LEGO levert onderdelen mee waarmee je de set kan aanpassen naar de auto uit de eerste en tweede film. In de doos vinden we de OUTATIME-nummerplaat en de futuristische versie uit het tweede deel. Verder komt het model met een gedetailleerd interieur, een gereedschapskoffer en Marty’s roze hoverboard.

Overigens is het niet de eerst Back to the Future-set van LEGO, want in 2013 bracht het bedrijf ook al de LEGO Ideas 21103 The DeLorean Time Machine op de markt. Deze set was met zijn 401 stenen aanzienlijk kleiner en tevens een stuk goedkoper (€49,99). Sindsdien verschenen er nog twee LEGO Back to the Future Dimensions-sets en een BrickHeadz-set met Doc en Marty.