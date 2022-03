LEGO 10300 DeLorean DMC-12 (Back to the Future) vanaf 1 april te koop

LEGO 10300 DeLorean DMC-12 (Back to the Future) is vandaag officieel aangekondigd. In de afgelopen weken hebben we al meerdere keren over de set geschreven, maar nu hebben we ook eindelijk beelden van de iconische tijdmachine uit de Back to the Future-films. De set is vanaf 1 april exclusief te koop in de Nederlandse en Belgische LEGO Shop voor €169,99.

LEGO 10300 DeLorean DMC-12

Het model bestaat uit 1872 stenen en is 12 cm hoog, 35 cm lang en 19 cm breed. LEGO levert ook verschillende extra accessoires mee, zodat je kan kiezen welke van de drie varianten je gaat nabouwen. Wil je ze alle drie afzonderlijk presenteren, dan zal je drie losse sets moeten aanschaffen. LEGO 10300 DeLorean DMC-12 is daarnaast voorzien van allerlei authentieke details, waaronder functionele vleugeldeuren, een gedetailleerd interieur, een flux capacitor met lichtsteen en een motorkap die kan worden geopend.

Setnummer: 10300

10300 Naam: Back to the Future: DeLorean

Back to the Future: DeLorean Thema: Creator Expert

Creator Expert Aantal stenen: 1872

1872 Afmetingen: 35,5 cm lang en 11 cm hoog

35,5 cm lang en 11 cm hoog Aantal minifiguren: Marty McFly, Doc Brown

Marty McFly, Doc Brown Prijs: €169,99 in LEGO Shop NL | BE

€169,99 in LEGO Shop NL | BE Releasedatum: 1 april 2022

1 april 2022 Aanbevolen leeftijd: 18+

De nieuwe LEGO DeLorean-set kan in drie verschillende configuraties worden gebouwd: de originele versie van de tijdmachine uit de eerste Back to the Future-film met bliksemafleider om de finale van de film na te spelen, voeg Mr. Fusion en inklapbare wielen toe voor de vliegstand toe uit deel 2 of gebruik de witte banden en printplaat op de motorkap uit deel 3. Verder komt de set met bekende objecten uit de films, waaronder Marty McFly’s hoverboard. Er is ook een banaan en een blikje bier dat Doc in de film gebruikt om Mr. Fusion te voorzien van brandstof. Een verwisselbare nummerplaat zorgt voor extra aandacht voor detail, helaas wel in de vorm van een sticker. Deze accessoires zijn overigens niet op minifiguurschaal ontworpen en kunnen worden opgeborgen in de kofferbak van de tijdmachine.

In tegenstelling tot andere Creator Expert-sets zijn er voor LEGO 10300 DeLorean DMC-12 (Back to the Future) twee minifiguren ontworpen: Marty McFly en Doc Brown. Beide zijn gekleed in hun outfits uit de tweede film en kunnen worden geplaatst op een standaard met een informatieplaatje van de DeLorean.