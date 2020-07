LEGO Ideas 21323 Grand Piano vanaf zaterdag exclusief te koop in LEGO Shop

Niet alleen het LEGO 71374 Nintendo Entertainment System wordt op 1 augustus uitgebracht, want het is ook tijd voor LEGO’s speelbare piano. Op dezelfde dag lanceert het Deense bedrijf namelijk LEGO Ideas 21323 Grand Piano. De piano in LEGO-vorm wordt op 1 augustus exclusief in de LEGO Shop uitgebracht voor €349,99. Lezers uit België kunnen de set via deze link bestellen. Wees er snel bij, want de voorraad is vanwege de productieproblemen vermoedelijk beperkt.

LEGO Ideas 21323 Grand Piano

De functionele vleugel bestaat uit 3662 stenen en is de grootste LEGO Ideas-set tot nu toe. LEGO Ideas 21323 Grand Piano is 22,5 cm hoog, 30,5 cm breed en 35,5 cm diep. Het originele conceptmodel van Donny Chen, een Chinese pianoleraar, werd in 2018 ingediend en veroverde de harten van LEGO-fans over de hele wereld won.

LEGO Ideas 21323 Grand Piano heeft een uitneembaar klavier met 25 toetsen, een authentiek hamermechanisme, een beweegbaar pedaal en een motor. Met de LEGO Powered Up-app kun je via een smartphone zelf piano spelen of de automatische speelfunctie gebruiken. De set is uitgerust met een klep dat kan worden opgezet als een echte concertvleugel, een functionele klavierklep, zwenkwielen onder de poten en een in hoogte verstelbare pianobank.

