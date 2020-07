LEGO 71374 Nintendo Entertainment System officieel aangekondigd: vanaf 1 augustus te bestellen

LEGO 71374 Nintendo Entertainment System is officieel aangekondigd. De NES in LEGO-vorm verschijnt op 1 augustus exclusief in de LEGO Shop voor €229,99. Lezers uit België kunnen de set via deze link bestellen. Het bouwpakket bestaat uit 2646 stenen en richt zich op volwassenen met een aanbevolen leeftijd van 18+.

LEGO 71374 Nintendo Entertainment System

De aankondiging van vandaag zal volwassen fans herinneringen laten ophalen door het bouwen van een mechanisch functionele versie van hun favoriete console met LEGO stenen. Het LEGO 71374 Nintendo Entertainment System zal een controller met een aansluitkabel, een stekker en zelfs een sleuf voor het Game Pak met een vergrendelfunctie bevatten. De bouwset is ook voorzien van een retro-tv, met een 8-bits Mario-figuur op het voortbewegende scherm. Bovendien kunnen fans een actiesteen scannen met LEGO Mario uit de LEGO Super Mario Startset, zodat deze op zijn lcd-scherm reageert op vijanden, obstakels en power-ups zoals ze voorbij komen op het voortbewegende scherm. Dit alles net zoals hij zou gereageerd hebben in de iconische Super Mario Bros.-game.

De volledige LEGO Super Mario-serie is ook op 1 augustus verkrijgbaar en zal direct verkrijgbaar zijn in de LEGO Shop en Bol.com.

