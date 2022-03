LEGO Creator Expert 10300 Back to the Future: DeLorean DMC-12 komt in april met 2 minifiguren

Onlangs kon je al lezen dat LEGO Creator Expert 10300 Back to the Future: DeLorean op 1 april wordt uitgebracht. Een afbeelding van de set hebben we helaas nog niet, echter heeft het doorgaans goed geïnformeerde PromoBricks vandaag nog enkele nieuwe details gepubliceerd.

LEGO Creator Expert 10300 Back to the Future: DeLorean

LEGO Creator Expert 10300 Back to the Future: DeLorean bestaat uit 1872 stenen en zal exclusief in de LEGO Shop worden verkocht voor €179,99. Het model is 35,5 cm lang en 11 cm hoog. Volgens de nieuwe informatie levert LEGO ook een lightbrick mee om de flux capacitor op te laten lichten. Extra accessoires in de set zijn Marty’s hoverboard, een doos plutonium, een verwisselbare nummerplaat, een banaan en een blikje bier om Mr. Fusion te vullen.

Setnummer: 10300

10300 Naam: Back to the Future: DeLorean

Back to the Future: DeLorean Thema: Creator Expert

Creator Expert Aantal stenen: 1872

1872 Afmetingen: 35,5 cm lang en 11 cm hoog

35,5 cm lang en 11 cm hoog Aantal minifiguren: Marty McFly, Doc Brown

Marty McFly, Doc Brown Prijs: €179,99 in LEGO Shop NL | BE

€179,99 in LEGO Shop NL | BE Releasedatum: 1 april 2022

1 april 2022 Aanbevolen leeftijd: 18+

Bouwers kunnen het uiterlijk van de DeLorean aanpassen naar de variant uit de eerste, tweede en derde film. In de verpakking vinden we de OUTATIME-nummerplaat en de futuristische versie uit het tweede deel. Je kan het model ook voorzien van een pantograaf om de wagen eruit te laten zien als in de eerste film. Verder mag de Fusion Home Energy Reactor niet ontbreken en is het mogelijk om de wielen in klappen. Er zijn ten slotte nieuwe wieldoppen en de elektronenbuizen voor de motorkap.

In tegenstelling tot eerdere geruchten komt LEGO Creator Expert 10300 Back to the Future: DeLorean toch met minifiguren van Marty en Doc. Het uiterlijk van beide minifiguren is gebaseerd op de tweede Back to the Future-film. Marty draagt zijn donkerrode jas met grijze mouwen, Doc een gele jas over een rood hemd. LEGO heeft voor de twee minifiguren nieuwe gezichten ontworpen en Doc heeft ook een alternatief gezicht met bril. De schaal komt niet overeen met de auto, echter kun je ze tentoonstellen op een kleine standaard met informatieplaatje van de DeLorean.