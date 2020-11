Krijgen Xbox Game Pass-abonnees toegang tot The Mandalorian?

Het lijkt erop dat Microsoft op het punt staat om een soort van promotie tussen Xbox Game Pass en de Disney+ serie The Mandalorian aan te kondigen. In een cryptische tweet deelde het officiële Twitter-account van Xbox Game Pass een afbeelding uit de serie met de twee hoofdpersonages, naast een aanwijzing dat het niet zonder reden wordt gedeeld.

All we're gonna say is that we're not posting The Mandalorian and The Child for no reason pic.twitter.com/LK5iDuzDcn

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 8, 2020