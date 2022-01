‘Komende drie Call of Duty-games komen sowieso naar PlayStation-consoles’

Call of Duty-fans met een PlayStation hoeven zich volgens Bloomberg de komende jaren geen zorgen te maken over de overname van Blizzard door Microsoft. Bronnen die bekend zijn met de plannen van de uitgever bevestigen dat ten minste de drie volgende Call of Duty-games naar PlayStation-consoles zullen blijven komen.

De toekomst van Call of Duty

Voordat de overnameplannen van Microsoft bekend werden gemaakt, had Activision al toegezegd nog eens drie Call of Duty-games uit te brengen voor zowel PlayStation- als Xbox-consoles, zo wordt beweerd. Het zou gaan om Modern Warfare 2 van Infinity Ward in 2022, een nieuwe Call of Duty-game van Treyarch volgend jaar en Warzone 2, die eveneens in 2023 moet verschijnen.

Sony zei kort nadat het nieuws verscheen, dat Microsoft van plan is om Activision over te nemen $69 miljard, dat het verwacht dat de games multiplatform zullen blijven vanwege contractuele afspraken. “We verwachten dat Microsoft zich zal houden aan contractuele afspraken en ervoor zal blijven zorgen dat Activision-games multiplatform blijven,” zei een Sony-woordvoerder afgelopen donderdag.

Xbox-topman Phil Spencer bevestigde vorige week de intentie van Microsoft om Call of Duty op PlayStation-platforms te houden zodra de overname van Blizzard is afgerond. “Heb deze week goed gesprekken gevoerd met de leiders van Sony,” tweette hij. “Ik bevestigde onze intentie om alle bestaande overeenkomsten na de overname van Activision Blizzard te respecteren en onze wens om Call of Duty op PlayStation te houden. Sony is een belangrijk onderdeel van onze industrie, en we waarderen onze relatie.”