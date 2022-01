Call of Duty 2022: Modern Warfare II-maps en lange ontwikkelingscyclus

Fans van Call of Duty: Modern Warfare 2 kunnen later dit jaar vermoedelijk weer aan de slag met enkele van hun favoriete maps. De doorgaans goed geïnformeerde insider Tom Henderson heeft namelijk de eerste details gedeeld over de volgende Call of Duty-game.

Call of Duty 2022

In de video vertelt Henderson over tien dingen die spelers moeten weten over de nieuwe Call of Duty-game en een van de opvallendste details is de terugkeer van verschillende Modern Warfare 2-maps. De game zal naar verluidt een vervolg zijn op het in 2019 uitgebrachte Modern Warfare.

Henderson deelt een ton aan informatie over de aankomende CoD-titel, waaronder de mogelijkheid van een nieuwe DMZ-modus die moet lijken op de gameplay van Escape from Tarkov. Modern Warfare 2-maps zouden aanvankelijk worden opgenomen in Modern Warfare (2019) via de Modern Warfare 2 Remaster, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Nu lijkt het erop dat spelers maps, wapens en Operators uit MWII krijgen in de game die in het laatste kwartaal van 2022 verschijnt.

Volgens Henderson moeten fans enthousiast zijn over de nieuwe game. In antwoord op een bezorgde fan op Twitter, legde hij uit waarom: “Dit wordt de eerste Call of Duty-titel die daadwerkelijk een ontwikkelingscyclus van 3 jaar heeft gehad zonder problemen en veranderingen van richting.”

“Ik kan niet voor iedereen bij Infinity Ward, de studio verantwoordelijk voor de volgende Call of Duty-game, spreken, maar degenen die ik gesproken heb zijn eigenlijk zeer positief over het spel zelf (inhoud, richting, enz.). Wat zeer ongebruikelijk is, omdat lekken meestal voortkomen uit kwaadwillige bedoelingen, om welke reden dan ook,” voegde hij eraan toe.