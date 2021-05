John Rambo komt op 20 mei naar Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone-spelers kunnen vanaf 20 mei aan de slag als Rambo. In een nieuwe teaser voor de skin is de iconische actieheld, gespeeld door Sylvester Stallone, uitgerust met zijn boog en vlammende pijl. Warzone zal in de komende periode meer skins introduceren voor verschillende actiehelden uit de jaren ’80, waaronder John McClane uit Die Hard. De skins komen dit seizoen uit en sluiten perfect aan bij de Verdansk-map uit 1984, die vorige maand werd gelanceerd.

Activision hintte vorige week met cryptische tweets en een website voor het fictieve bedrijf ‘Nakatomi Duct Cleaning’, bekend uit de eerste Die Hard-film, dat er een aantal samenwerking met oude films zijn gesloten. Volgens ontwikkelaar Raven Software zit er nog meer aan te komen. “Ik wil erop wijzen dat in de slides die we je eerder lieten zien, er een ‘geclassificeerde’-sectie was voor ’80s Action’ en er zijn een aantal coole dingen die we hebben gepland voor de jaren 80, dus voel je vrij om daarover te speculeren”, zei creatief directeur Amos Hodge in gesprek met VGC.