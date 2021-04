Dit is er nieuw in Call of Duty: Black Ops Cold War Season 3

Treyarch heeft de releasenotities gepubliceerd van de Call of Duty: Black Ops Cold War Season 3-update. De ontwikkelaar introduceert naast een nieuwe Battle Pass en Prestige-levels ook zes nieuwe wapens: PPSh-41, Swiss K31, Ballistic Knife, CARV.2, AMP63 en een honkbalknuppel. Het derde seizoen is op donderdag 22 maart van start gegaan met de lancering van het speciale in-game evenement in Warzone genaamd Operation Rapid Sunder.

Spelers kunnen tijdens Call of Duty: Black Ops Cold War Season 3 uitkijken naar vier nieuwe maps, waarvan Yamantau en Diesel direct bij de lancering beschikbaar zijn. Standoff uit Black Ops 2 volgt later en de grote nieuwe Duga map zal eveneens halverwege het seizoen geïntroduceerd, nadat deze exclusief in Outbreak for Zombies is verschenen.

Duga van Outbreak is gericht op verticaliteit, waarbij spelers in staat zijn om van een Sovjet-radartoren af te dalen en te beklimmen om aan de horde zombies te ontsnappen. Er is ook een nieuwe Toxic Growth Field-upgrade in Outbreak- en Zombies-maps die schade aanricht en vijanden vertraagt. Verder zal er een Cargo Truck beschikbaar worden gemaakt in Outbreak en multi-team-modi.

De ontwikkelaar brengt de Stick & Stones-modus terug van de eerste Black Ops-game. Deze modus krijgt deze week zijn eigen playlist, terwijl er ook een nieuwe Strafe Run Scorestreak naar de multiplayer komt.

De Black Ops: Cold War Season 3-update weegt 12,3 GB op PS5, 8,1 GB op PS4, 11,6 GB op Xbox Series X | S, 8,3 GB op Xbox One en 13,1 GB op pc. De Warzone Season 3-update is 25,6 GB op PS5 en PS4, 25,6 GB op Xbox Series X | S en Xbox One, en 25,2 GB op pc.