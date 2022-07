Harry Potter-game Hogwarts Legacy verschijnt mogelijk begin december

Een artbook voor de aankomende Harry Potter-game Hogwarts Legacy heeft ons mogelijk een idee gegeven wanneer de game verschijnt. The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World had tot op heden een releasedatum van 31 december, maar dat was overduidelijk niks meer dan een indicatie. Klanten die het boek bij Amazon UK hebben besteld ontvingen namelijk deze week een e-mail dat de datum is aangepast naar 6 december 2022.

Hogwarts Legacy

Het artbook voor Hogwarts Legacy hoeft natuurlijk niet direct op dezelfde dag als de game te verschijnen, echter heeft een andere Warner Bros-game, Gotham Knights, een soortgelijk artbook en deze komt op de releasedatum van de game op de markt (25 oktober 2022). De ontwikkelaar heeft onlangs aangegeven dat Hogwarts Legacy nog steeds staat gepland voor dit jaar, inclusief een versie voor de Nintendo Switch.

Afgezien van een uitgebreide gameplaytrailer vier maanden geleden is er nog weinig informatie over de game gedeeld. Fans hebben desondanks wel de nodige informatie opgegraven. Verborgen bestanden op de officiële website van Hogwarts Legacy lieten zien dat er een Collector’s en Deluxe Edition van de game in aantocht is. Deze versies geven spelers naast de nodige cosmetische en fysieke items, ook 72 uur eerder toegang tot de magische wereld. Ze waren bovendien gekoppeld aan links naar de Amerikaanse retailers Best Buy en GameStop, wat suggereert dat het vermoedelijk niet lang zal duren voordat we meer te horen krijgen.