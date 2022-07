Hogwarts Legacy 72 uur eerder speelbaar met Collector’s en Deluxe Edition

De aankomende Harry Potter-game Hogwarts Legacy moet nog dit jaar verschijnen, echter is er nog steeds geen releasedatum bekendgemaakt. Mogelijk komt daar spoedig verandering in, want een Reddit-gebruiker heeft op de website van de game bestanden ontdekt die de inhoud van de Collector’s en Deluxe Edition onthullen.

Hogwarts Legacy

Het is niet geheel duidelijk hoelang deze informatie al op de officiële website van Hogwarts Legacy is te vinden, maar het is gekoppeld aan links naar de Amerikaanse retailers GameStop en Best Buy. Dit suggereert dat de ontwikkelaar zich aan het voorbereiden is op de start van de pre-order.

Hogwarts Legacy Collector’s en Deluxe Edition bevatten cosmetische items die in-game gebruikt kunnen worden. De ontwikkelaar toonde in de trailer van de game verschillende mogelijkheden om het personage van de speler aan te passen. Beide versies komen met een Dark Arts Cosmetic Pack, Battle Arena en Garrison Hat. De Thestral, een skeletpaard dat alleen zichtbaar is voor mensen in de tovenaarswereld die de dood hebben gezien, is echter nog niet als rijdier getoond.

De Collector’s Edition komt in een steelcase en bevat naar verluidt ook een “Floating Ancient Magic Wand with Book”, dat vermoedelijk een fysiek item betreffen aangezien het geen onderdeel uitmaakt van de Deluxe Edition. Daarnaast zijn beide versies 72 uur eerder speelbaar.

Collector’s Edition

Base Game

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

72 Hours Early Access

Kelpie Robe

Steel Case

Floating Ancient Magic Wand with Book

Deluxe Edition