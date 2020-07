‘Haptische feedback van PlayStation 5-controller DualSense is iets wat gamers nog nooit hebben ervaren’

De haptische feedback van de nieuwe PlayStation 5-controller is volgens de ontwikkelaar van Bugsnax iets wat gamers nog nooit hebben ervaren. In gesprek met IGN spraken Phil Tibitoski en Kevin Zuhn van Young Horses over de DualSense-controller en hoe Bugsnax zal profiteren van de unieke functies. Tibitoski prees de haptische feedback van de controller en claimt dat het uitermate gevoelig is.

“Trillingen of rumble op de controllers van consoles is een leuke functie die dingen soms meeslepender maakt, maar ik heb nog nooit zoiets complex en gevoelig gevoeld als de haptische feedback van de DualSense”, aldus de ontwikkelaars.

Haptische feedback stelt de ontwikkelaar in staat om spelers het verschil te laten voelen tussen rennen op gras en rennen in water en laat spelers zelfs weten waar geluid vandaan komt door middel van vibratie. “In ons spel, dat first-person zal zijn, kun je het verschil voelen tussen rennen op gras versus rennen in water versus rennen op zand of sneeuw. Er is weer in ons spel en als er een onweersbui is en dergelijke dingen, kun je voelen waar het geluid vandaan komt door de vibratie.”

De adaptieve triggers van de PlayStation 5 DualSense spelen ook een grote rol bij het vangen van bugsnax. “We gebruiken zelfs het lampje op de controller om aan te geven hoe gevaarlijk je bent voor een bugsnak die uit een val ontsnapt. We gebruiken ook de adaptieve triggers”, zei Tibitoski. “Verschillende vallen hebben verschillende functionaliteiten en sommige daarvan komen het beste tot uiting door spanning in die triggers of via rumble om je het gevoel te geven dat je ze echt gebruikt.”





