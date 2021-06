Gratis maand Disney+ voor Xbox Game Pass-abonnees, maar geen Scarlet Nexus

Microsoft heeft een nieuwe Disney+ trial aangekondigd voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees. Gebruikers kunnen de streamingdienst van Disney daardoor 30-dagen gratis uit te proberen. De proefperiode is tot en met 30 september te activeren.

Het is toegankelijk voor gebruikers die gebruik hebben gemaakt van het vorige gratis proefabonnement, maar kan niet worden ingewisseld als je een bestaand Disney+ abonnement hebt. Gebruikers moeten 18+ zijn en na de proefperiode wordt de service automatisch verlengd voor €8,99 per maand tot opzegging. De promotie valt samen met de première van Marvel Studios’ Loki op 9 juni.

Ultimate-leden die nieuw zijn op Disney+ komen in aanmerking om de 30-daagse proefperiode te activeren via de Perks Gallery op hun Xbox-console, via de Xbox-app op Windows 10 PC of via de Xbox Game Pass-app op iOS en Android. Zodra de Perk is geclaimd, worden leden doorverwezen naar de Disney+ site om hun abonnement te activeren. Disney+ is ook beschikbaar op Xbox One, Xbox Series X en S, dus je kunt de app downloaden via de Microsoft Store.

De nieuwe Xbox Game Pass titels van juni zijn onder andere For Honor, Backbone, Darkest Dungeon en Need For Speed Hot Pursuit Remastered. De volgende titels verlaten Xbox Game Pass op 15 juni: Ace Combat 7: Skies Unknown (Xbox), Night Call (xCloud, Xbox, en Windows 10), West of Dead (xCloud, Xbox, en Windows 10), Wizard of Legend (xCloud, Xbox, en Windows 10), en Observation (xCloud, Xbox, en Windows 10).

Daarnaast ontkende Bandai Namco het gerucht dat het Scarlet Nexus op de dag van release naar Xbox Game Pass brengt. Microsoft is van plan om extra titels aan te kondigen die naar de dienst komen tijdens de Xbox en Bethesda-showcase op 13 juni.