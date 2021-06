‘Scarlet Nexus komt op 25 juni direct naar Xbox Game Pass (Ultimate)’

De sciencefiction-rpg Scarlet Nexus van Bandai Namco komt volgens Games Beat-journalist Jeff Grubb op de dag van release naar Xbox Game Pass. Scarlet Nexus, onthuld in mei 2020 tijdens de eerste Xbox Series X-showcase, speelt zich af in een verre toekomst waarin een groep psionische soldaten, de OSF genaamd, de laatste hoop van de mensheid vertegenwoordigt in een strijd tegen hersenetende mutanten die bekend staan als de Others.

Scarlet Nexus

“Ik heb gehoord dat het een Xbox Game Pass Day One-game is,” zei Grubb over Scarlet Nexus tijdens een recente XboxEra-podcast. “Deze deals voor Game Pass, vooral wanneer het iets relatiefs groots betreft, worden pas heel, heel laat worden gemaakt. De Outriders deal werd waarschijnlijk een paar weken voordat we erover hoorden gesloten, misschien zelfs een week voordat we erover hoorden en we hoorden dat een maand voordat het uitkwam? Of slechts een paar weken voor de release.”

“Dus dat is hoe laat ze deze deals sluiten en ik denk dat het gewoon is omdat iedereen zijn metriek volledig wil begrijpen voordat ze iets op papier vastleggen en zeggen: ja, we gaan dit doen. Scarlet Nexus is misschien van een lager niveau en Microsoft gaat je waarschijnlijk een beetje geld geven om dit coole anime spel te krijgen dat mensen leuk lijken te vinden. Het is waarschijnlijk meer dan je anders zou krijgen, terwijl je profiteert van losse sales omdat we zien dat deze Game Pass-games goed verkopen. Dus ik denk ze Scarlet Nexus inderdaad hebben binnengehaald.”

Scarlet Nexus wordt op 25 juni uitgebracht voor Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X | S.