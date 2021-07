‘Grand Theft Auto 6 verschijnt pas over vier jaar’

Er is nieuwe informatie verschenen over Grand Theft Auto 6 en helaas is het geen goed nieuws. Volgens de bekende insider Tom Henderson, die eerder dit jaar nauwkeurige details deelde over de volgende Battlefield-game, en de betrouwbare Bloomberg-journalist Jason Schreier kan het nog vier jaar duren voordat de game verschijnt.

Grand Theft Auto 6

In een video legt Henderson uit dat Rockstar zich is gaan focussen op het welzijn van werknemers en dit zou ook effect hebben op de ontwikkeltijd van de volgende Grand Theft Auto-game. Schreier bracht vorig jaar al naar buiten dat GTA 6 in ontwikkeling is, maar dat de game nog lang op zich zal laten wachten. Hij reageerde zondag ook op de claims van Henderson en bevestigde in een tweet dat hij vergelijkbare verhalen heeft gehoord.

Schreier voegde eraan toe dat eerdere opmerkingen die hij maakte en suggereerde dat 2023 een realistische release voor de game zou kunnen zijn, werden gemaakt voor de coronacrisis die bovendien nog steeds gaande is. De journalist schreef destijds voor Kotaku dat Rockstar een versie van GTA 6 op kleinere schaal zou willen uitbrengen bij de lancering, gevolgd door regelmatige updates. Henderson suggereert dat dit inderdaad het plan is. GTA 6 zou zich afspelen in een moderne versie van Vice City en deze locatie zou door middel van updates worden uitgebreid met nieuwe gebieden. De game verschijnt voor Xbox Series X|S en PlayStation 5, waarschijnlijk later gevolgd door een pc-versie.