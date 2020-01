‘Grand Theft Auto 6 (GTA 6) wordt in 2021 uitgebracht voor Xbox Series X en PS5’

Grand Theft Auto V werd in 2013 uitgebracht en dat betekent dat de volgende game in de serie niet ver meer weg is. Rockstar Games bracht Red Dead Redemption 2 vorig jaar uit en dat zou volgens een nieuw gerucht ook direct de laatste game zijn van de ontwikkelaar voor de huidige generatie consoles. Volgens een bericht van een anonieme ‘tester’ verschijnt Grand Theft Auto VI (GTA 6) namelijk alleen voor de PlayStation 5 (PS5) en de Xbox Series X-familie, die naar verluidt uit twee consoles bestaat.

Het is vermoedelijk verstandig om het onderstaande verhaal met een flinke korrel zout tot je te nemen, echter willen we je deze informatie niet onthouden. We moeten ook niet vergeten dat een anonieme bron vorig jaar op Pastebin verschillende (inmiddels bevestigde) specificaties van de PS5 correct voorspelde.

Grand Theft Auto 6

De bron claimt verantwoordelijk te zijn voor het testen van de game op bugs, glitches en andere technische problemen. De gametester zegt dat GTA 6 sinds 2014 in ontwikkeling is en in 2021 moet verschijnen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X-consoles. Het zou gaan om de grootste GTA-game ooit gemaakt en de kaart zou bestaan uit vier gebieden: San Andreas, Mid West, Liberty City en Wade met Vice City. Deze locaties zouden hun eigen wapen-, rij-, drugs- en alcoholwetten kennen.

In tegenstelling tot GTA V zou GTA VI slechts één hoofdpersoon bevatten. Er is helaas weinig informatie over het verhaal, maar de verhaallijn zou goed zijn voor 100 uur spelplezier en beslaat 140 missies met realistische physics voor auto’s en wapens. De game draait op een custom engine en zou er mooier uitzien dan elke pc-game momenteel beschikbaar. GTA VI zou ook gebruikmaken van ray tracing voor realistische belichting en de vereiste installatie zou meer dan 200GB bedragen. De nieuwe consoles worden uitgerust met razendsnelle SSD’s en daardoor worden de laadschermen tot een minimum beperkt.

De aankondiging van Grand Theft Auto VI wordt in de zomer van 2020 verwacht.