Gelekte video’s tonen gameplay van The Last Of Us: Part II

Sony maakte eerder deze week bekend dat The Last of Us Part II opnieuw is uitgesteld. Het uitstel werd ditmaal niet veroorzaakt door een gebrek aan ontwikkelingstijd, maar door de uitbraak van het coronavirus. ‘Sony heeft de moeilijk beslissing genomen om de lancering van The Last of Us Part II en Marvel’s Iron Man VR tot nader order uit te stellen. Logistiek gezien verhindert de wereldwijde crisis ons om de lanceringservaring te bieden die onze spelers verdienen”, zo liet het bedrijf op Twitter weten. Een nieuwe releasedatum is nog niet aangekondigd, maar in de tussentijd kunnen we alvast de sfeer van de game proeven in een aantal gelekte video’s met gameplaybeelden.

The Last Of Us: Part II

De video’s werden gedeeld door een insider met de opmerkelijke gebruikersnaam ‘COVID 19’. Het zou gaan om oude beelden, vermoedelijk afkomstig van een build die eind vorig jaar werd gebruikt. Hieronder bevinden zich video’s met enkele spoilers waarvoor we je op tijd willen waarschuwen.

In de eerste video zien we Ellie die gitaar speelt. De speler moet daarvoor de schouderknoppen gebruiken om de juiste noten te spelen en het touchpad om te tokkelen.

De tweede clip toont Ellie die in de sneeuw op haar paard rijdt, samen met Dina. Er lijken wat audioproblemen te zijn in deze video, dus het is duidelijk dat het niet om de final build gaat.

The Last Of Us: Part II is het vervolg op de veelgeprezen PS3-game uit 2013, The Last Of Us. Het avontuur gaat verder met het verhaal van Ellie, een jonge vrouw die een biologische ramp heeft overleefd en de eerste game wanhopig door de Verenigde Staten heeft getrokken met haar goede vriend Joel.