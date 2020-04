The Last of Us Part II uitgesteld voor onbepaalde tijd

We hebben slecht nieuws voor alle PlayStation 4-bezitters, want Sony heeft zojuist bekendgemaakt dat The Last of Us Part II opnieuw is uitgesteld en niet op 29 mei verschijnt. Sony zegt dat de globale crisis de reden is voor het uitstel.

Het bedrijf maakte dit nieuws in een korte tweet bekend. Een nieuwe releasedatum is er nog niet en het gaat voorlopig om uitstel voor onbepaalde tijd. ‘Sony heeft de moeilijk beslissing genomen om de lancering van The Last of Us Part II en Marvel’s Iron Man VR tot nader order uit te stellen. Logistiek gezien verhindert de wereldwijde crisis ons om de lanceringservaring te bieden die onze spelers verdienen”, aldus Sony.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

De studio die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van The Last of Us Part II, Naughty Dog, zegt in een verklaring eveneens teleurgesteld te zijn. Er is gelukkig ook goed nieuws, want de ontwikkeling van de game is bijna afgerond en momenteel wordt er gewerkt aan het fixen van de laatste bugs. ‘We balen ook van de beslissing, maar dit het beste en eerlijkste voor al onze spelers. We hopen dat het uitstel niet lang zal duren en we zullen jullie tijdig voorzien van updates’, schrijft Naughty Dog.

The Last Of Us: Part II is een vervolg op de veelgeprezen PS3-game uit 2013, The Last Of Us. Het avontuur gaat verder met het verhaal van Ellie, een jonge vrouw die een biologische ramp heeft overleefd en de eerste game wanhopig door de Verenigde Staten heeft getrokken met haar goede vriend Joel.