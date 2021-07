Geen nieuwe NVIDIA-soc en 4K-ondersteuning voor Nintendo Switch met oled-scherm

Nintendo heeft bevestigd dat de nieuwe Switch met oled-scherm niet is voorzien van grote veranderingen wat betreft de interne hardware in vergelijking met de huidige modellen. Dinsdag introduceerde het Japanse bedrijf de veelbesproken Switch met oled-scherm en andere verbeteringen, zoals een dock met geïntegreerde LAN-poort, verbeterde audio en een bredere verstelbare standaard.

Nintendo Switch met oled-scherm

In de afgelopen maanden deden er sterke geruchten de ronde dat de Switch met oled-scherm zou worden aangedreven door een krachtigere NVIDIA-soc met ondersteuning voor 4K. Dat blijkt niet het geval te zijn, want de nieuwe versie heeft een maximale resolutie van 1080p in dockmodus en 720p in handheldmodus; identiek aan de al beschikbare Switch-modellen.

Bloomberg publiceerde in september vorig jaar een artikel waarin werd geclaimd dat Nintendo game-ontwikkelaars had gevraagd om hun bestaande games 4K-ready te maken, ter voorbereiding op de nieuwe hardware. Het is nog niet duidelijk of Nintendo zijn plannen heeft gewijzigd om krachtigere hardware te implementeren, mogelijk vanwege wereldwijde chipschaarste of dat het deze functie heeft verplaatst naar een mogelijk toekomstig model.

Een woordvoerder van het bedrijf liet aan VGC weten dat de Nintendo Switch (oled-model) geen nieuwe cpu of meer werkgeheugen heeft dan eerdere Switch-modellen. Nintendo zegt dat de Switch qua afmetingen vrijwel identiek is aan het vorige model (0,25 cm langer), maar een fractie zwaarder (0,42 kg versus 0,40 kg).

Het systeem beschikt over een groter 7-inch oled-scherm (momenteel 6,2-inch), een brede verstelbare standaard voor tafelmodus, een nieuw dock met een LAN-poort, 64GB interne opslagruimte (vergeleken met 32GB voorheen) en verbeterde audio voor handheld- en tafelmodus.

Het nieuwe model wordt op 8 oktober uitgebracht en geeft gamers een nieuwe optie voor het spelen van games voor de Switch. De console zal spoedig voor pre-order worden aangeboden bij Amazon, Bol.com, MediaMarkt, Coolblue, Wehkamp en NedGame. Nintendo heeft in de Verenigde Staten een adviesprijs bekendgemaakt van $350, maar het is nog onbekend wat de console in Nederland gaat kosten.