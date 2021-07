Geen nieuw model na Nintendo Switch met oled-scherm in ontwikkeling

Nintendo heeft op Twitter bekendgemaakt dat er geen plannen zijn voor een nieuwe versie van de Switch. Het bedrijf introduceerde eerder deze maand de Nintendo Switch met oled-scherm, echter is de interne hardware ongewijzigd gebleven, waardoor er nog steeds geen ondersteuning voor 4k is. Volgens Nintendo is het bovendien niet waar dat de winstmarge van het nieuwe model hoger uitvalt.

Geen Nintendo Switch met 4k-ondersteuning

De berichten op Twitter zijn een reactie op een recent artikel van Bloomberg, waarin werd geclaimd dat het nieuwe model slechts $10 extra zou kosten om te produceren, terwijl de adviesprijs in de Verenigde Staten is gestegen van $299 naar $349. “Een nieuwsbericht op 15 juli 2021 (JST) beweerde dat de winstmarge van de Nintendo Switch (oled-model) zou toenemen ten opzichte van de Nintendo Switch. Voor een juist begrip bij onze investeerders en klanten willen we duidelijk maken dat de bewering onjuist is”, zo luidt de verklaring van Nintendo.

A news report on July 15, 2021(JST) claimed that the profit margin of the Nintendo Switch (OLED Model) would increase compared to the Nintendo Switch. To ensure correct understanding among our investors and customers, we want to make clear that the claim is incorrect. (1/2) — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021

“We willen ook verduidelijken dat we zojuist hebben aangekondigd dat de Nintendo Switch (oled-model) in oktober 2021 zal worden uitgebracht en op dit moment geen plannen hebben voor de lancering van een ander model.” Het lijkt er dus op dat Nintendo nog een tijdje vast zal houden aan de huidige van de Switch. Eerdere geruchten over de nieuwe Switch suggereerden dat de console zou worden voorzien van verbeterde hardware met ondersteuning voor 4k. Er bestaat een kans dat deze variant daadwerkelijk in ontwikkeling is geweest, maar uiteindelijk werd geschrapt vanwege de aanhoudende chiptekorten.

Het nieuwe model wordt op 8 oktober uitgebracht en geeft gamers een nieuwe optie voor het spelen van games voor de Switch. De console is inmiddels beschikbaar voor pre-order worden bij Amazon.nl (nog niet aangeboden), Amazon.de (uitverkocht), Bol.com (uitverkocht), MediaMarkt (nog niet aangeboden), Coolblue (nog niet aangeboden), Wehkamp (nog niet aangeboden) en NedGame (uitverkocht).