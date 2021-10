‘Fysieke versies Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition verschijnen in december’

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition werd vorige week officieel aangekondigd, maar Rockstar maakte destijds alleen bekend dat de bundel nog dit jaar verschijnt. Een exacte releasedatum is helaas nog niet beschikbaar, echter verwacht de Poolse website PPE dat de fysieke release in december zal plaatsvinden.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition

Volgens de site zullen de fysieke versies voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch op 7 december worden uitgebracht, terwijl PlayStation 5- en Xbox Series X | S-bezitters pas in 2022 de game op disc kunnen bemachtigen. We zullen moeten afwachten hoe betrouwbaar deze informatie is, want Rockstar heeft zelf nog geen informatie naar buiten gebracht of er überhaupt verschillen zijn tussen de versies voor de nieuwe en oude consoles. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat er wel fysieke kopieën zijn geproduceerd voor last-gen, maar niet voor de PS5- en Xbox Series-consoles.

De doorgaans goed geïnformeerde insider Tom Henderson bracht onlangs naar buiten dat Rockstar zou mikken op een release in november. Het is mogelijk dat de studio de game eerst digitaal uitbrengt, gevolgd door een fysieke release.

Retailer Base.com was de eerste om pre-orders te openen voor The Definitive Edition en de versies voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S moeten £70 (€76,85) gaan kosten. De PlayStation 4-, Nintendo Switch- en Xbox One-versies van de Trilogy worden aangeboden voor £60 (€65).

De bundel met remasters van Grand Theft Auto III, GTA: Vice City en GTA: San Andres zal over de hele linie upgrades bevatten, waaronder grafische verbeteringen en moderne gameplayverbeteringen voor alle drie de titels, terwijl de klassieke look en feel van de originele games behouden blijft. De nieuwe titels zijn geremasterd met behulp van Unreal Engine.