Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition verschijnt dit jaar voor PS5, Xbox Series X | S, Switch, pc en last-gen

Rockstar heeft Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition officieel gepresenteerd. De bundel met remasters van Grand Theft Auto III, GTA: Vice City en GTA: San Andres komt in 2021 naar PlayStation 5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One-consoles, Nintendo Switch en pc via de Rockstar Games Launcher, terwijl de mobiele versie voor iOS en Android volgend jaar uitkomt.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

“Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zal over de hele linie upgrades bevatten, waaronder grafische verbeteringen en moderne gameplayverbeteringen voor alle drie de titels, terwijl de klassieke look en feel van de originele games behouden blijft”, aldus Rockstar. “We zijn erg enthousiast om in de komende weken meer te delen over deze titels.”

“Om de lancering voor te bereiden, zullen we volgende week beginnen met het verwijderen van bestaande versies van de klassieke titels. Ga voor meer informatie naar Rockstar Games Support. Daarnaast komt Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition in de eerste helft van 2022 naar iOS en Android. Plus, als onderdeel van de viering van de 20e verjaardag van GTAIII, kijk uit naar een reeks speciale gear om te verzamelen in Grand Theft Auto Online tijdens komende evenementen dit najaar, waaronder herdenkingskleding en liveries.”

In augustus bracht Kotaku als eerste naar buiten dat remasters van de drie games in ontwikkeling waren bij Rockstar Dundee, de studio die voorheen bekend stond als Ruffian Games totdat deze in oktober 2020 werd overgenomen door Take-Two. De nieuwe titels zijn naar verluidt geremasterd met behulp van Unreal Engine.