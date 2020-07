‘Founders Edition-modellen van NVIDIA RTX 3080 en RTX 3080 Ti verschijnen in augustus’

Volgens Overclocking.com is NVIDIA van plan om de GeForce RTX 3000-serie in augustus op de markt te brengen. De site claimt dat er ten tijde van release een beperkte hoeveelheid kaarten beschikbaar zijn, waarbij de chipontwerper zich volledig focust op zijn eigen Founders Edition-modellen. In september zouden de custom grafische kaarten op basis van Ampere-architectuur verschijnen. Overclocking claimt deze informatie van meerdere bronnen te hebben ontvangen.

Lees ook → NVIDIA RTX 3080 sneller dan RTX 2080 Ti

Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de GeForce RTX 3080 en 3080 Ti in september worden geïntroduceerd. De Chinese website ITHome noemde zelfs een lanceringsdatum van 17 september en de YouTube-gebruiker Moore’s Law is Dead beweert eveneens dat de nieuwe kaarten in september op de markt worden gebracht. Hoewel deze bronnen niet dezelfde data noemen, lijkt het inmiddels duidelijk dat de lancering niet ver weg meer is en dat de kaarten in de komende twee maanden worden gelanceerd.

De voorraad GeForce RTX 2080 Ti en RTX 2070 raakt bovendien op. VideoCardz heeft al gehoord dat NVIDIA de serie stopzet, dus het is slechts een kwestie van tijd voordat de kaarten beperkt beschikbaar zijn. EVGA is daarnaast al gestopt met het promoten van de 2080 Ti op hun website.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.