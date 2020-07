Far Cry 6 officieel aangekondigd: gratis update voor PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X

De productpagina van Far Cry 6 verscheen vorige week al in de PlayStation Store en tijdens het Ubisoft Forward-evenement werd de game ook officieel aangekondigd. Ubisoft bevestigde niet alleen het bestaan van de titel, maar publiceerde ook een explosieve trailer van Far Cry 6.

Far Cry 6

Farcry 6 is in ontwikkeling bij Ubisoft Toronto en verschijnt op 18 februari 2021. De game wordt uitgebracht voor de Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia en Windows. Koop je de game voor de huidige generatie consoles dan kun je deze versie gratis upgraden naar de PlayStation 5- of Xbox Series X-versie.

In de trailer die werd vrijgegeven tijdens de Ubisoft Forward werd de schurk van Far Cry 6 onthuld als dictator Anton Castillo, die wordt gespeeld door Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito. Far Cry 6 speelt zich af op het fictieve eiland Yara, een tropisch paradijs dat in de tijd is bevroren en waar een revolutie Castillo ertoe heeft aangezet zijn natie in zijn oude glorie te herstellen, op welke manier dan ook. Castillo’s zoon, Diego, is een 13-jarige gespeeld door Anthony Gonzalez (Coco) en moet in de voetsporen van zijn vader te treden.

Spelers nemen de rol aan van verzetsstrijder Dani Rojas en het doel is om een groep guerrilla-soldaten te leiden om Yara te bevrijden. Volgens Ubisoft zal Far Cry 6 meer verhaalgericht zijn dan eerdere games en ook zullen spelers hun personage voor het eerst in tussenfilmpjes zien. De dictator van Giancarlo Esposito wordt beschreven als een ‘complex en genuanceerd’ personage, die ondanks de meedogenloosheid van zijn methoden fundamenteel gelooft dat alles wat hij doet voor het welzijn van zijn land is.

Yara is volgens Ubisoft de grootste en meest ambitieuze open wereld tot nu toe met stranden, oerwouden en stedelijke omgevingen om te verkennen. Als guerrillastrijder moeten spelers vindingrijk zijn en gebruik gaan maken van geïmproviseerde wapens en gadgets. Daarnaast krijg je in Far Cry 6 weer een gezelschapsdier toegewezen. De soundtrack van de game is gemaakt door Narcos-componist Pedro Bromfman.

