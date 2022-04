F1 2022 moet nog officieel worden aangekondigd, maar er zijn al wel enkele geruchten over de volgende game in de serie verschenen. De doorgaans goed geïnformeerde insider Tom Henderson onthulde in maart al dat de game crossplay, virtual reality-ondersteuning en de toevoeging van supercars zal bevatten. In een update schrijft hij dat een van de vernieuwingen een kleinere rol krijgt. De supercars zullen volgens hem nog steeds onderdeel uitmaken van F1 2022, echter zouden ze alleen solo zijn te gebruiken en niet in de online multiplayer.

F1 2022

De kleinere rol van supercars in F1 2022 zou te maken hebben met een verzoek van Formula One Management (FOM). Henderson schrijft dat de FOM aan Codemasters heeft gevraagd om de aanwezigheid van de supercars terug te schroeven. Dit heeft mogelijk te maken met de negatieve reacties van F1-fans, nadat de eerste geruchten over de game werden gedeeld. Fans lijken te zijn verdeeld over het opnemen van supercars in een Formule 1-game. Volgens gamers heeft dit niet alleen weinig zin, maar doet het ook afbreuk aan de focus die op F1 ligt. Anderen hebben de toevoeging juist verwelkomd en stellen dat de F1-games wat vernieuwing kunnen gebruiken.

F1 LIFE

De verhaalmodus zal worden verwijderd en worden vervangen door de F1 LIFE-hub. F1 LIFE geeft spelers een kijkje achter de schermen van het leven van echte Formule 1-coureurs, met de mogelijkheid om verschillende luxe voorwerpen en supercars te kopen en te verzamelen. Deze items zijn onder andere dure horloges en designerbrillen. In F1 2023 zal de Story Mode weer moeten terugkeren.

Crossplay & circuits in F1 2022

Crossplay is een andere belangrijke toevoeging, echter zal deze functie niet op de dag van release beschikbaar zijn. Afgezien van deze veranderingen zal F1 2022 alle circuits bevatten. Dit betekent dat het Russische Sochi Autodrom zal verdwijnen en worden vervangen. Het is nog onduidelijk welk circuit ervoor in de plaats komt, maar de circuits van Portimão (Algarve International Circuit) en China (Shanghai International Circuit) zullen uiteindelijk beschikbaar zijn om op te racen als content na de lancering. Het is ook nog steeds de bedoeling dat VR vanaf de lancering wordt ondersteund.

Gameplay blijft ongewijzigd

Bronnen hebben ook bevestigd dat er weinig veranderingen zullen worden doorgevoerd aan de gameplay. De handling van de auto’s, ERS, het penaltysysteem, Podium Pass, co-op, graphics, game engine, servers, Career en My Team zullen niet veranderd worden ten opzichte van F1 2021. Dat is enigszins opvallend aangezien de F1 dit seizoen een geheel nieuwe generatie auto’s heeft geïntroduceerd die zich aanzienlijk anders gedragen.

We verwachten dat F1 2022 spoedig wordt gepresenteerd; vorig jaar werd de komst van de game in april aangekondigd. Op 13 juli 2021 verscheen de titel voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en Windows. Het is aannemelijk dat ook de volgende game in de serie voor dezelfde systemen wordt uitgebracht.