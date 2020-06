‘Eerste benchmark van RTX 3080 of 3090 verschenen’

De nieuwe Ampere-gpu’s van NVIDIA zullen later dit jaar verschijnen en het lijkt erop dat de kaarten aanzienlijk krachtiger zullen zijn. In de database van 3DMark is een nieuwe naamloze NVIDIA-kaart gespot, vermoedelijk de GeForce RTX 3080 of 3090, die aanzienlijk sneller is dan de RTX 2080 Ti.

Volgens Rogame (@_rogame op Twitter en oprichter van HardwareLeaks) zijn er drie Ampere-gpu’s in aantocht. Het gaat om de GA102-400 met 24 GB RAM, een GA102-300 met 12 GB RAM en een GA102-200 met 10 GB RAM. Er zijn verschillende productnamen genoemd, maar NVIDIA heeft zelf nog niks bevestigd. Dit zijn de opties:

GeForce RTX 3090 of RTX Titan

GeForce RTX 3080 Ti of 3080 Super

GeForce RTX 3080

Ondertussen vond Rogame ook een benchmark op 3DMark, waarvan hij beweert dat het is geüpload door een NVIDIA-medewerker. Het is zeer waarschijnlijk dat de 6000 MHz-frequentie voor het geheugen incorrect is. 3DMark leest vermoedelijk niet alle specificaties correct, wat niet ongebruikelijk is voor een niet-uitgebrachte gpu. Er wordt ook melding gemaakt van een kloksnelheid van 1935 MHz.

Afgezien van de specificaties, zien we enkele indrukwekkende prestaties. De kaart presteert ongeveer 31 procent beter dan een GeForce RTX 2080 Ti (FE), die op dit moment NVIDIA’s beste gamingkaart is (de Titan RTX is niet strikt een gamingkaart, hij staat op de grens tussen gaming en professioneel werk).

Dit is een indrukwekkende score, vooral als het uiteindelijk een GeForce RTX 3080-variant wordt. Maar zelfs als dit de snelste kaart is (GeForce RTX 3090), ziet het er goed uit voor Ampere. Bovendien is het goed mogelijk dat de prestaties van het model nog hoger zullen uitvallen vanwege betere drivers en geoptimaliseerde hardware.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.