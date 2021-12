Stond onthulling Bully 2 gepland voor The Game Awards?

Er gaan al jarenlang geruchten over Bully 2, maar tot op heden is het nog altijd niet van een officiële aankondiging gekomen. Daar komt echter mogelijk spoedig verandering in, want volgens de doorgaans goed geïnformeerde insider Tom Henderson stond de onthulling van de game aanvankelijk gepland tijdens The Game Awards van vorige week.

“Bully 2 werd vorige week genoemd als mogelijke verrassing op The Game Awards, nadat sommige mensen materiaal te zien hebben gekregen dat zinspeelt op een naderende onthulling”, aldus Henderson. “De informatie is op dit moment nog een beetje onduidelijk en ik moet hier vrij vaag zijn, maar als ik meer hoor zal ik er verslagen van doen.”

Niet veel later voegde hij er aan toe dat meerdere mensen de game al hebben gezien. “Zoals ik al zei, de informatie is op dit moment wazig. Maar ik dacht dat het de moeite waard was om erover te berichten, aangezien er zeker iets ‘gaande’ is dat te maken heeft met de serie.” Het gerucht dat door Henderson de wereld in werd gebracht werd niet veel later bevestigd door Blake Hester van Game Informer. Zij publiceerde een tweet met het Bully-logo en het bericht ‘new story coming 2 you soon’.

Eerder geruchten hebben gesuggereerd dat begin 2010 werd gestart met de ontwikkeling van Bully 2, maar dat het project na 18 maanden werd geschrapt. Rockstar medeoprichter Dan Houser en een handvol van zijn meest vertrouwde ontwikkelaars schreven al in 2008 een script voor Bully 2, dat de eerste paar scènes en een schets van de rest van het verhaal bevatte, volgens bronnen die betrokken waren bij de ontwikkeling.

Het verhaal zou zich afspelen rondom Jimmy, de held van de eerste game, en bevatte veel terugkerende personages. Het begon in het huis van Jimmy’s stiefvader in de zomer aan het einde van een schooljaar. We weten niet of Bully 2 nog steeds op dit script is gebaseerd aangezien Rockstar-topman Dan Houser het bedrijf in 2020 verliet.