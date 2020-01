‘Snellere gpu voor Xbox Series X, PlayStation 5 (PS5) heeft meer RAM en betere SSD’

De PlayStation 5 en Xbox Series X worden eind 2020 uitgebracht, maar welk systeem de snellere van de twee is blijft vooralsnog onduidelijk. Volgens een insider zullen de twee qua prestaties niet veel onderdoen voor elkaar, maar verschillen ze wel op bepaalde gebieden. In een tweet heeft Tidux een technische vergelijking tussen de twee consoles gemaakt, waarbij de bron claimt dat de definitieve versies van de PS5-devkit inmiddels in omloop zijn.

CPU PS5 = XSX

GPU PS5 < XSX (less the 1TF)

RAM PS5 > XSX (BW and size)

SSD PS5 > XSX (Speed and size)

Performance PS5 > XSX This is what info i have gathered over the last few weeks. Final dev kits for PS5 are out. — Tidux (@Tidux) January 29, 2020

Volgens de gepubliceerde informatie is Xbox Series X qua grafische rekenkracht in het voordeel. De gpu van de console van Microsoft zou over ongeveer 1 Teraflop aan extra rekenkracht beschikken in vergelijking met de PS5. Dat is een aanzienlijk kleiner verschil dan de kloof die bestaat tussen de huidige PlayStation 4 Pro en Xbox One X.

Beide systemen zouden gelijkwaardig zijn wat betreft de cpu. De PS5 heeft naar verluidt meer werkgeheugen en een snellere SSD. Recente geruchten hebben gesuggereerd dat Microsoft gebruik zal maken van een Phison PS5019-E19T SSD-controller, die specifiek is ontworpen om verbinding te maken via een PCI Express 4.0-interface. De controller maakt geen gebruik van een DRAM-cache en is gebaseerd op een PCI Express 3.0-controller, waardoor het niet de prestaties levert van een volwaardig PCI Express 4.0-apparaat. Phison claimt dat de PS5019-E19T maximale sequentiële lees- en schrijfsnelheden haalt van respectievelijk 3.700 MB/s en 3.000 MB/s.

De PlayStation 5 lijkt hierdoor qua algehele prestaties de betere van de twee te zijn, waarbij er op het grafische vlak een voordeel is voor de Xbox Series X.