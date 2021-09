EA Play- en Xbox Game Pass Ultimate-abonnees kunnen FIFA 22 vanaf vandaag uitproberen

EA Play- en Xbox Game Pass Ultimate-abonnees kunnen vanaf vandaag FIFA 22 uitproberen. De nieuwste game in de FIFA-serie verschijnt op 1 oktober, maar net als in voorgaande jaren kan de game kort voor de release maximaal 10 uur worden uitgeprobeerd.

10 uur lang FIFA 22

Alle prestaties worden opgeslagen en dat betekent dat je verder kan gaan waar je bent gebleven als je de volledige versie van FIFA 22 aanschaft. EA Play is beschikbaar voor Xbox, PlayStation en Windows 10. Gamers met een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement krijgen standaard toegang tot alle content van EA Play op Xbox en Windows 10.

FIFA 22 wordt op 1 oktober uitgebracht voor Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows 10, Stadia en Nintendo Switch (Legacy Edition). Daarnaast is er ook nog de Ultimate Edition waarmee je 4 dagen eerder toegang krijgt (27 september). Deze versie bevat ook 4600 FIFA-punten, team van de week 1 spelersitems, Kylian Mbappe als leenitem en Dual Entitlement – gratis upgrade naar Xbox Series X | S en PlayStation 5. De Ultimate Edition is beschikbaar voor pre-order bij Bol.com voor €99,99.

EA introduceert dit jaar de HyperMotion-technologie voor FIFA 22 op PlayStation 5, Xbox Series X | S en Stadia. HyperMotion maakt gebruik van machine learning om realistische animaties in realtime te creëren. “Een geavanceerd, eigen algoritme voor machinaal leren leert van meer dan 8,7 miljoen frames van geavanceerde wedstrijdopnames en schrijft vervolgens in realtime nieuwe animaties om organisch voetbalrealisme te creëren bij verschillende interacties op het veld”, aldus EA.