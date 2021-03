Dit zijn de controllers voor de nieuwe PlayStation VR (PS5)

Sony maakte onlangs al bekend dat het werkt aan een gloednieuwe PlayStation VR voor de PlayStation 5, maar publiceerde nog geen afbeeldingen van de headset en controllers. Daar is vandaag verandering in gekomen, want het Japanse bedrijf heeft op zijn PlayStation Blog de nieuwe controllers gepresenteerd. De controllers voor de aankomende PSVR hebben een geheel nieuw ontwerp gekregen en beschikken over adaptieve triggers, net als de DualSense-controller van de PS5.

PlayStation VR voor PS5

Het eerste dat opvalt is hoe anders de controllers zijn in vergelijking met de Move-controllers voor de bestaande PSVR. Sony heeft ditmaal gekozen voor een bolvorm, waardoor spelers de controller op een natuurlijke manier kunnen vasthouden met een grote mate van vrijheid. Het lijkt erop dat er ditmaal goed is gekeken naar het design van de Oculus Touch. De controller wordt gevolgd door de nieuwe PSVR-headset via een trackingring aan de onderkant van de controller.

Elke VR-controller (links en rechts) bevat een adaptieve triggerknop die voelbare spanning levert wanneer deze wordt ingedrukt, vergelijkbaar met wat er mogelijk is met de DualSense-controller. Als je een PS5-game hebt gespeeld, ben je bekend met de spanning in de L2- of R2-knoppen wanneer je erop drukt, bijvoorbeeld wanneer je je boog trekt om een pijl af te vuren. Dit moet er volgens Sony voor zorgen dat je in combinatie met de headset nog verder in de virtuele wereld wordt gezogen. Daarnaast biedt de controller haptische feedback, die is geoptimaliseerd voor zijn vormfactor.

Een andere vernieuwing is dat de controllers je vingers detecteren zonder een knop in te drukken. De sensoren weten precies waar de speler zijn duim, wijsvinger of middelvinger plaatst. Het wordt daardoor mogelijk om natuurlijkere acties met je handen uit te voeren. Er zijn overigens nog steeds een flink aantal fysieke knoppen aanwezig op de controllers. De linker controller bevat een analoge stick, driehoek, vierkant, L1, L2 en Create-knop. De Rechter-controller bevat een analoge stick, kruis, cirkel, R1, R2 en een Options-knop. De L1- en R1-knoppen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om objecten in-game op te pakken.

