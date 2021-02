Nieuwe PlayStation VR voor PlayStation 5 aangekondigd

Sony heeft bekendgemaakt dat het werkt aan een nieuwe PlayStation VR voor de PlayStation 5. Het bedrijf is al begonnen met de uitlevering van de development kits, maar informatie over de specificaties is op dit moment nog gedeeld. De nieuwe PSVR kan met slechts één kabel worden aangesloten op de PlayStation 5. Naast een nieuwe headset is er ook een nieuwe VR-controller in ontwikkeling.

PlayStation VR voor PS5

Volgens Sony zullen spelers met de nieuwe PSVR een nog groter gevoel van aanwezigheid voelen in gamewerelden. Alles wat het bedrijf heeft geleerd van de PSVR op de PS4 wordt gebruikt om een next-gen VR-systeem te ontwikkelen dat alles verbetert, van resolutie en gezichtsveld tot tracking en input. Het maakt verbinding met de PS5 met een enkele kabel om de installatie te vereenvoudigen en het gebruiksgemak te verbeteren.

De headset krijgt ook een nieuwe VR-controller, die enkele van de belangrijkste functies van de DualSense-controller zal bevatten, samen met een focus op verbeterde ergonomie. Dat is slechts een van de voorbeelden van toekomstbestendige technologie die Sony heeft ontwikkeld om te passen bij hun visie voor een hele nieuwe generatie VR-games en -ervaringen.

Gamers zullen nog even geduld moeten hebben, want de ontwikkeling is nog niet afgerond en de PSVR verschijnt op zijn vroegst in 2022. De vroege aankondiging is vermoedelijk gedaan om lekken te voorkomen, aangezien ontwikkelaars inmiddels zijn begonnen met het testen van de headset.

3D Pulse headset op voorraad bij Bol.com.

PlayStation Plus (NL) 365 dagen bij CDKeys.com voor €49,99.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition