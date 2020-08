Eerste foto’s gepubliceerd van GeForce RTX 3090 Founders Edition

De RTX 30-serie wordt binnenkort gepresenteerd, maar in de tussentijd blijft er informatie over de nieuwe grafische kaarten verschijnen. In de afgelopen dagen zijn er foto’s verschenen van de aankomende NVIDIA GeForce RTX 3090 en het lijkt erop dat de kaart niet alleen qua prestaties een beest gaat worden.

NVIDIA RTX 3090

Het vlaggenschip van NVIDIA zal drie slots op het moederbord vereisen. De RTX 3090 is daarnaast aanzienlijk langer en breder dan de RTX 2080, die eveneens zichtbaar is op de foto’s ter vergelijking. Het ontwerp van de RTX 3090-pcb heeft een v-vorm, waardoor de fan dichter bij de gpu kan worden geplaatst. Twee fans zijn aan weerszijden van de kaart geïnstalleerd. In tegenstelling tot de RTX 3080 die in juni werd gelekt heeft deze kaart een volledig zwart ontwerp.

Op de backplate lijkt het RTX 3090-logo zichtbaar te zijn, echter zijn de foto’s net niet scherp genoeg om dit met zekerheid te zeggen. NVIDIA zou de kaart een adviesprijs willen geven van $1400, maar ook dat kan niet met zekerheid worden gezegd. Het bedrijf staat erom bekend om zijn prijzen op het allerlaatste moment te wijzigen.

Lees ook → Micron: NVIDIA GeForce RTX 3090 krijgt GDDR6X, geen RTX 3080 Ti in aantocht

Helaas zijn de specificaties nog niet bevestigd, maar er wordt verwacht dat de kaart is voorzien van een GA102-gpu met ten minste 5248 CUDA-cores en 24GB GDDR6X-geheugen. Dit model is een NVIDIA-referentieontwerp en maakt vermoedelijk zijn debuut als de GeForce RTX 3090 Founders Edition.

NVIDIA zal op 1 september de GeForce RTX 30-serie aankondigen.

