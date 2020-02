Disney nodigt ontwikkelaars uit om games te maken op basis van hun merken

Disney heeft onthuld dat het klaar is om game-ontwikkelaars te laten experimenteren met zijn enorme bibliotheek van intellectuele eigendommen. De bibliotheek van Disney, waaronder Marvel, Star Wars, 20th Century vallen, is een enorme goudmijn van klassieke en moderne hits die er klaar voor zijn om als games te verschijnen. Het enige probleem is dat Disney deze games niet langer zelf wil ontwikkelen.

Het bedrijf heeft in plaats daarvan gekozen om zijn merken beschikbaar te stellen als een licentie voor geïnteresseerde ontwikkelaars en uitgevers. Desondanks zijn games op basis van Disney-merken zeldzaam, iets dat het bedrijf wil veranderen. Op de DICE Summit in Las Vegas zei Senior Vice President Games & Interactive Experiences, Sean Shoptaw, dat Disney ontwikkelaars wil ‘machtigen’ om zijn catalogus te gebruiken.

“Ik ben hier om een specifieke reden: om u in staat te stellen echt unieke dingen te doen met onze catalogus”, aldus Shoptaw. “We willen profiteren van de kracht van creatievelingen in de hele industrie. We willen groot dromen en kijken uit naar alle dingen die we samen kunnen doen,” voegde hij eraan toe.

Shoptaw werd geïnspireerd door het succes van recente games op basis van populaire franchises, zoals Star Wars Jedi: Fallen Order en Spider-Man. Spider-Man is tot nu toe meer dan 13 miljoen keer verkocht, terwijl de game exclusief voor de PS4 verscheen. Een opvolger zou bovendien al in de maak zijn voor de PlayStation 5. Fallen Order was ook een hit voor EA en overtrof de verwachtingen van de uitgever met meer dan 8 miljoen verkochte exemplaren.

Het is niet helemaal duidelijk of de toespraak van Shoptaw betekent dat Disney het voor ontwikkelaars eenvoudiger maakt om op welke manier dan ook een licentie te verkrijgen voor een van de merken. Voor nu kun je meer Star Wars-games verwachten van EA en Marvel’s Avengers van Square Enix.