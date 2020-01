‘Spider-Man 2 verschijnt eind 2021 voor PlayStation 5 (PS5), onthulling dit jaar’

Spider-Man is een van de beste exclusieve PlayStation 4-games en het is dan ook niet verrassend om te horen dat er wordt gewerkt aan een vervolg. Voormalig Game Informer-journalist en betrouwbare insider Imran Khan bracht eind 2019 naar buiten dat Spider-Man 2 eind 2021 verschijnt en een nieuw rapport lijkt dat te ondersteunen.

Spider-Man 2

Volgens een anonieme Reddit-gebruiker die beweert een bron te hebben bij ontwikkelaar Insomniac Games zal de onthulling nog dit jaar plaatsvinden. “Het doel is feestdagen 2021 met een onthulling dit jaar. Onduidelijk is nog wanneer, Sony doet het dit jaar namelijk anders dan normaal”, aldus de bron. Spider-Man 2 zal zich afspelen in een grotere open wereld met onder andere Manhattan, Queens en Brooklyn. Daarnaast zal een deel van de game in de winter plaatsvinden.

De game zou ook een aantal nieuwe schurken bevatten, waaronder Venom, Green Goblin, Carnage Mysterio, The Lizard, Cardiac en nog een paar. Miles Morales is nog steeds een speelbaar personage met krachten die iets anders zullen zijn dan die van Peter Parker. Peter is echter de belangrijkste held van de game en de cast van het eerste spel keert terug: Flash Thompson, Harry Osborn, Ben Urich, Aaron Davis, Eddie Brock en meer.”

Naar verluidt heeft Insomniac Games een nieuw mechanisme ontwikkelaar voor het creëren van willekeurige misdaden in de stad. “Spawnen in verschillende soorten misdaden in verschillende situaties met gerandomiseerde ontmoetingen. Er kan bijvoorbeeld een bankoverval plaatsvinden, maar deze zal iedere keer verschillen qua vijanden, het type gevecht (stealth of traditionele gevechten), verschillende gevechtslay-out en minidoelen etc. Dit misdaadsysteem komt in de hele game aan bod. Het moet ervoor zorgen dat iedere misdaad nieuw aanvoelt. Dit zijn nog een paar dingen die ik hoor over de game, maar die kan ik op dit moment niet verifiëren. Insomniac Games werkt daarnaast hard aan de engine van de game om een grote technologische stap te zetten. Een daarvan is Photogrammetry.”

Spider-Man 2 komt vermoedelijk exclusief uit voor de PlayStation 5. Mocht je de oude game nog willen spelen op de nieuwe console dan zal dat geen probleem zijn, omdat de nieuwe PlayStation backwards compatibel zal zijn met alle PS4-titels.