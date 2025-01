Diablo 4 komt in 2025 mogelijk naar Nintendo Switch 2

Een nieuwe gerucht suggereert dat Blizzard’s Diablo 4 in ontwikkeling is voor Nintendo’s aankomende Switch 2. Deze claim komt van eXputer-auteur eXtas1s, die bekend staat om zijn nauwkeurige voorspellingen rondom Game Pass-titels.

Diablo 4 voor Nintendo Switch 2

In een recente video bespreekt eXtas1s de Switch 2 en de vele geruchten rondom de games voor de nieuwe console. Hij bevestigt eerdere claims van insider NateTheHate, die stelde dat Halo: The Master Chief Collection en Microsoft Flight Simulator naar de Switch 2 komen. Maar daar blijft het niet bij, want volgens hem is ook Diablo 4 in ontwikkeling voor de nieuwe console, met een mogelijke release in 2025.

“Dit is een kleine exclusieve scoop die ik met jullie kan delen. Volgens mijn bronnen is Diablo 4 al in de maak voor de Nintendo Switch 2. Het zou me dan ook niet verbazen als deze game in 2025 verschijnt op het nieuwe systeem,” aldus eXtas1s.

Naast Diablo 4 speculeert eXtas1s dat ook titels als Fallout 4, Starfield, Tekken 8 en Elden Ring naar de Switch 2 kunnen komen. Wat wél vaststaat, is dat Microsoft zich inzet om meer games beschikbaar te maken op verschillende platformen. Dit past binnen hun strategie om Xbox-games breder toegankelijk te maken. In februari 2024 kondigde Microsoft aan dat een golf van games, waaronder Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves en Grounded, naar zowel PlayStation als Nintendo-consoles komen.

Het is bovendien niet de eerste keer dat de Diablo-franchise zijn weg vindt naar een Nintendo-console. Zowel Diablo III: Eternal Collection als Diablo II: Resurrected zijn al beschikbaar op de Nintendo Switch. De komst van Diablo 4 naar de verbeterde hardware van de Switch 2 lijkt daarom een logische volgende stap.

Nintendo en Blizzard hebben nog geen officiële aankondigingen gedaan over Diablo 4 op de Switch 2. Mogelijk krijgen we meer duidelijkheid tijdens de volgende Nintendo Direct-presentatie in april.