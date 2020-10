Deze games komen in oktober naar Xbox Game Pass (Ultimate)

Microsoft heeft verschillende nieuwe games aangekondigd die in oktober aan de bibliotheek van Xbox Game Pass (Ultimate) worden toegevoegd. Daarnaast wordt er volgende maand tegelijkertijd ook afscheid genomen van een aantal titels.

Game Pass in oktober

Vanaf 15 oktober zijn Age of Empires III: Definitive Edition (pc), Heave Ho (pc), Katana Zero (Xbox, pc en Android), Tales of Vesperia: Definitive Edition (Xbox en pc) en The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (pc) beschikbaar. Op 21 oktober verschijnt ScourgeBringer (Xbox), gevolgd door de Xbox-games Cricket 19 en Supraland op 22 oktober.

Er zijn ook een aantal games die Game Pass op 15 oktober verlaten: Felix the Reaper (Xbox en pc), Metro 2033 Redux (Xbox en pc), Minit (Xbox en pc), Saints Row IV Re-Elected (pc) en State of Mind (pc). Verder verlaten After Party (Xbox), Lego Star Wars III (Xbox), Rise & Shine (Xbox), Tacoma (Xbox en pc), The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Xbox en pc) ) en The Red Strings Club (pc) het programma op 30 oktober.

Het bedrijf uit Redmond maakte onlangs bekend dat zijn streamingtechnologie xCloud, onderdeel van het Game Pass Ultimate-abonnement, naar consoles en pc’s gaat komen. Gebruikers kunnen momenteel met een compatibele controller meer dan 100 Xbox-games op Android-apparaten spelen via de cloud. Apple heeft de app helaas niet toegelaten, maar Microsoft zegt dat het de dienst beschikbaar zal gaan maken via de browser van iOS, die sinds iOS 14 ondersteuning heeft gekregen voor controllers.

Ten slotte krijgen Xbox Game Pass Ultimate-abonnees vanaf 10 november gratis toegang tot EA Play. De dienst van EA laat spelers nieuwe games uitproberen voor een periode van 10 uur en ook zijn er een groot aantal (oudere) games volledig speelbaar. De samenwerking gaat van start op de releasedatum van Xbox Series S en X.