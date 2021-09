Deze 426 auto’s zijn aanwezig in Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 zal op de dag van release meer dan 400 auto’s bevatten. Ontwikkelaar Playground Games heeft op de website van de game alle auto’s opgesomd, waaronder de Mercedes-AMG ONE en de 2021 Ford Bronco Badlands die op de cover pronken. Alle auto’s kunnen in Forza Horizon 5 door middel van de Forzavista-modus in detail met raytracing ingeschakeld worden bekeken.

Forza Horizon 5

Dit is volgens de studio slechts het begin, want er zullen nog meer auto’s worden bevestigd naarmate de release van de game nadert. Daarnaast wordt het met de Car Collection-functie eenvoudiger voor de speler om bij te houden welke auto’s er per fabrikant zijn verzameld. “Het is alsof je je eigen virtuele autostickerboek hebt”, aldus Playground Games.

Microsoft brengt Forza Horizon 5 op 9 november 2021 uit voor Xbox Series X | S, Xbox One en Windows 10. De game is vanaf de releasedatum direct beschikbaar via Xbox Game Pass op console, cloud en pc.

De volgende 426 auto’s zijn te vinden in Forza Horizon 5: