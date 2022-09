Deathloop komt naar Xbox/PC Game Pass en PlayStation Plus Extra

Microsoft heeft aangekondigd dat de Bethesda-game Deathloop op 20 september wordt toegevoegd aan de Xbox Game Pass-bibliotheek. Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens de Xbox Tokyo Game Show-livestream. Daarnaast komt de game op dezelfde dag ook naar PlayStation Plus Extra.

Deathloop

Deathloop werd op 14 september 2021 uitgebracht voor de PlayStation 5 en pc. Ondanks het feit dat Bethesda nu in handen is van Microsoft, moest het bedrijf zich aan de exclusiviteitsovereenkomst houden, die was gesloten voordat de overname was gestart. Deze tijdelijke exclusieve consolelaunch komt nu ten einde en daardoor kan Microsoft de game brengen naar Xbox Series X|S, Windows en Xbox Cloud.

Tijdens de onthulling werd ook bekendgemaakt dat Deathloop een Golden Loop-update krijgt. Deze update introduceert een nieuw wapen, nieuwe vijanden en upgrades, een verlengd einde en crossplatform matchmaking.

In Deathloop kruipt de speler in de huid van Colt, een huurmoordenaar die vastzit in een tijdlus en de opdracht heeft gekregen om voor middernacht acht doelwitten, Visionaries genaamd, over het eiland uit te schakelen, want als er ook maar één in leven blijft, wordt de tijdlus gereset en zijn werk ongedaan gemaakt. Als Colt sterft voordat hij de acht doelwitten heeft uitgeschakeld, wordt hij weer wakker aan het begin van de lus.

De speler gebruikt een combinatie van stealth, parkour, aanvalsvaardigheden, wapens, gadgets en krachten zoals in Arkane’s eerdere Dishonored- en Prey-games om zich door de wereld te bewegen. Ze moeten bewakers ontwijken of uitschakelen, de patronen van Colt’s doelwitten leren kennen en de juiste volgorde uitzoeken om genoemde doelwitten uit te schakelen met wapens, melee-aanvallen of andere omgevingsmiddelen.