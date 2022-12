Cyberpunk 2077 krijgt vervolg: preproductie start begin 2023

CD Projekt Red heeft bekendgemaakt dat de preproductie van het vervolg van Cyberpunk 2077 begin 2023 van start gaat. Adam Kiciski, president en ceo van CD Projekt Red, zei tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers dat het team momenteel de laatste hand legt aan de ontwikkeling van de Phantom Liberty-uitbreiding, waaraan bijna 350 mensen werken.

Vervolg Cyberpunk 2077

De release van Cyberpunk 2077 is niet bepaald vlekkeloos verlopen, maar na verschillende updates zijn de grootste problemen inmiddels opgelost. Daarnaast heeft de Netflix-animatieserie Cyberpunk: Edgerunners gezorgd voor een flinke boost, want sinds eind september bevindt de game zich in de top 10 van meest gespeelde games op Steam met meer dan 1 miljoen spelers per dag.

De hernieuwde populariteit heeft er ook voor gezorgd dat dit het beste derde kwartaal was van het bedrijf sinds de oprichting in de jaren ’90. Het bedrijf boekte een winst van 54,2 miljoen dollar dankzij de sterke verkoop van Cyberpunk, waardoor de komst van een vervolg niet als een verrassing komt. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Cyberpunk-game moet verschijnen.