CD Projekt Red maakt excuses voor niet vertonen Cyberpunk 2077 op Xbox One en PlayStation 4

CD Projekt Red heeft zijn excuses aangeboden voor het niet tonen van Cyberpunk 2077-gameplay op de PlayStation 4 en Xbox One. De ontwikkelaar zal bovendien restituties aanbieden voor zowel digitale als fysieke exemplaren van de game.

Cyberpunk 2077

In een verklaring geeft de ontwikkelaar aan het meer aandacht had moeten besteden aan het verbeteren van de prestaties op consoles van de laatste generatie, hoewel de game oorspronkelijk voor deze systemen werd aangekondigd. Het bedrijf hoopt de algehele ervaringen te verbeteren via toekomstige updates. Cyberpunk 2077 draait het slechtst op de originele PlayStation 4 en Xbox One. Een analyse van Digital Foundry laat goed zien hoe matig de prestaties zijn.

Volgens CD Projekt Red verschijnt de volgende update in de komende zeven dagen. Deze update richt zich op het verbeteren van de prestaties, bugs en crash. Na de feestdagen staan er nog twee grote updates op de agenda: een in januari en de andere in februari. De studio claimt dat deze updates de meest prominente problemen oplossen die spelers ervaren op de PS4 en Xbox One.

“Allereerst willen we beginnen met onze excuses aan te bieden voor het feit dat we de game niet op de laatste generatie basisconsoles hebben getoond voor de lancering en je dus geen beter geïnformeerde beslissing over je aankoop kon nemen”, aldus het bedrijf in een verklaring. “We hadden meer aandacht moeten besteden om het beter te laten draaien op PlayStation 4 en Xbox One”, voegde het eraan toe.

“Ten tweede zullen we bugs en crashes oplossen en de algehele ervaring verbeteren. De eerste reeks updates is zojuist vrijgegeven en de volgende komt binnen de komende 7 dagen. Verwacht meer, want we zullen regelmatig updaten wanneer er nieuwe verbeteringen klaar zijn. Na de vakantie gaan we door met werken – we brengen twee grote patches uit, te beginnen met Patch #1 in januari. Dit wordt in februari gevolgd door Patch #2. Samen zouden deze de meest prominente problemen moeten oplossen die gamers tegenkomen op consoles van de laatste generatie.”

“We zullen je vóór de release informeren over de inhoud van elke patch. Ze zullen de game op de laatste generatie er niet laten uitzien alsof hij op een high-end pc of next-gen console draait, maar het zal die ervaring wel beter benaderen dan nu het geval is.”

Wat betreft terugbetalingen bevestigde CDPR dat het diegenen zou helpen die hun geld terug willen krijgen voor hun digitale of fysieke kopie van Cyberpunk. Gebruik voor digitaal gekochte exemplaren het terugbetalingssysteem van respectievelijk PSN of Xbox. Probeer voor versies in doos eerst geld terug te krijgen in de winkel waar je de game hebt gekocht. Mocht dit niet mogelijk zijn, neem dan contact op met CD Projekt Red via helpmerefund@cdprojektred.com. De ontwikkelaar zei dat zijn hulp-e-mail tot 21 december 2020 een week lang beschikbaar zou zijn.