Cyberpunk 2077 krijgt gratis update voor PlayStation 5 en Xbox Series X

Eind 2020 verschijnen de PlayStation 5 en Xbox Series X. De consoles zijn backwards compatibel met de huidige generatie, echter was er tot op heden nog onduidelijk of er extra betaald zou moeten worden voor upgrades. Bij Microsoft en CD Projekt Red lijkt dat niet het geval te zijn. Microsoft onthulde namelijk eerder vandaag de Smart Delivery-functie voor de Xbox Series X. Bij deze functie hoef je een game slechts eenmaal te kopen om de best beschikbare versie te spelen op elke Xbox-console waarvoor de game is verschenen.

Microsoft bevestigde in de aankondiging dat alle exclusieve Xbox-games, waaronder Halo Infinite in aanmerking komen voor Smart Delivery. Daar blijft het niet bij, want Smart Delivery is ook beschikbaar voor andere uitgevers. Onder deze uitgevers zal zich ook CD Projekt Red bevinden, want op Twitter werd bekendgemaakt dat Cyberpunk 2077 compatibel is met Smart Delivery. “Gamers mogen nooit gedwongen worden om hetzelfde spel twee keer te kopen of te betalen voor upgrades”, aldus de ontwikkelaar. Op basis van de onderstaande tweet kunnen we ook concluderen dat PS5-bezitters een gratis update tegemoet mogen zien.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020

Cyberpunk 2077 wordt op 17 uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Wanneer de Xbox Series X-update verschijnt is nog onbekend. De ontwikkelaar maakte vorig jaar bekend dat er ook een Cyberpunk 2077 Collector’s Edition verschijnt. Deze limited edition is inmiddels beschikbaar voor pre-order bij Bol.com.