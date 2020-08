Cyberpunk 2077 krijgt gratis DLC

Goed nieuws voor alle Cyberpunk 2077-fans, want de ontwikkelaar heeft bekendgemaakt dat er niet alleen betaalde DLC wordt uitgebracht. Op Twitter bevestigde CD Projekt RED dat de game, net als The Witcher 3, gratis DLC zal ontvangen. Voor The Witcher 3 verschenen 16 kleine gratis updates, terwijl er ook twee grotere betaalde uitbreidingen werden geintroduceerd.

Cyberpunk 2077

In oktober 2019 vertelde John Mamai’s van CD Projekt Red dat de DLC-strategie van The Witcher 3 zal worden toepast op Cyberpunk 2077. “De gratis DLC van The Witcher 3 met grote betaalde uitbreidingen was een goed model voor ons; het werkte redelijk goed voor The Witcher 3. Ik zie niet in waarom we dat model niet zouden proberen te repliceren met Cyberpunk 2077,” zei hij in gesprek met GameSpot.

CD Projekt Red heeft bevestigd dat Cyberpunk 2077 gratis DLC zal ontvangen, maar de Poolse studio heeft nog niet uitgelegd wat het inhoudt. De verwachting is dat de game na de release ook grotere betaalde uitbreidingen zal ontvangen.

Na jaren van ontwikkeling en meerdere vertragingen komt Cyberpunk 2077 op 19 november uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Op de dag van release staan er bovendien updates klaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X, echter verschijnt de grote update voor next-gen pas in 2021. Het is overigens niet nodig om Cyberpunk 2077 nogmaals aan te schaffen, want de PlayStation 4- en Xbox One-versie worden gratis geüpdatet wanneer je overstapt naar de nieuwe consoles.

