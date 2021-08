Call of Duty: Vanguard wordt op donderdag gepresenteerd in Warzone

De onthulling van Call of Duty: Vanguard zal op 19 augustus plaatsvinden. Het evenement is nog niet officieel aangekondigd, maar een afbeelding in de PlayStation Store laat zien dat Call of Duty: Vanguard aanstaande donderdag voor het eerst wordt getoond in Warzone om 19:30 Nederlandse tijd.

Call of Duty: Vanguard

Vanguard is in ontwikkeling bij Sledgehammer Games en vorige week begon de studio met het teasen van de volgende game, waarbij verschillende streamers en journalisten een video van de nieuwe game deelden. Daarnaast doken er teasers op in Call of Duty: Warzone met winnende spelers die werden gedood door een mysterieus personage. Promotiemateriaal voor Call of Duty: Vanguard liet bovendien zien dat er verschillende versies in aantocht zijn, waaronder een cross-gen bundel, en dat er plannen zijn voor een open bèta.

Call of Duty: Vanguard krijgt een singleplayer campaign, een multiplayermodus en Zombies. De laatstgenoemde modus zal zich afspelen tijdens de Tweede Wereldoorlog met een verhaallijn rond de geboorte van de moderne geallieerde Special Forces. De lancering van de game zal ook samenvallen met een geheel nieuwe map voor Warzone, die aanzienlijk groter zal zijn in vergelijking met Verdansk.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde insider Tom Henderson staat de alphatest gepland voor 27, 28 en 29 september, gevolgd door een bèta voor PlayStation-gebruikers op 10, 11 en 12 september en een bèta op alle platformen van 16 tot en met 20 september.

“In het bijzonder zijn we erg enthousiast over de premium Call of Duty-release van dit jaar”, zei president en chief operating officer Daniel Alegre tijdens de winstoproep van Activision over het eerste kwartaal. “De ontwikkeling wordt geleid door Sledgehammer Games en de game ziet er geweldig uit en ligt op schema voor release in de herfst.”

“De game is gebouwd voor de volgende generatie ervaring met verbluffende beelden in campagne-, multiplayer- en coöperatieve spelmodi, ontworpen om zowel te integreren met het bestaande COD-ecosysteem als te verbeteren,” voegde Alegre toe. “We kijken ernaar uit om binnenkort meer details met de community te delen.”