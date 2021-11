Bethesda heeft idee wat Fallout 5 gaat worden, maar release nog ver weg

Bethesda-topman Todd Howard heeft bevestigd dat Fallout 5 deel uitmaakt van de toekomstplannen van de studio, maar waarschuwt dat de release nog lang op zich zal laten wachten. In gesprek met IGN onthulde dat de studio inmiddels een idee heeft wat Fallout 5 moet gaan worden, echter wordt er op dit moment prioriteit gegeven aan Starfield en The Elder Scrolls 6.

Fallout 5

Het goede nieuws is dat de sci-fi rpg Starfield een releasedatum heeft gekregen en als alles volgens plan verloopt verschijnt de game op 11 november 2022. Op The Elder Scrolls 6 zullen we helaas langer moeten wachten; in juni onthulde Howard dat de ontwikkeling zich nog in een vroeg stadium bevindt, waardoor de release waarschijnlijk nog enkele jaren op zich zal laten wachten.

IGN vroeg aan Howard of er een scenario bestaat waarin Fallout 5 door een externe studio zou worden ontwikkeld, aangezien Bethesda tegenwoordig deel uitmaakt van de Xbox Game Studios-familie. “Ik zie het niet gebeuren. Fallout is echt een deel van ons DNA hier”, aldus Howard. “We hebben van tijd tot tijd met andere studio’s gewerkt en ik kan niet met zekerheid zeggen wat er precies gaat gebeuren. We hebben inmiddels wel een idee wat we met Fallout 5 willen doen.”

“Nogmaals, als ik met mijn hand kon zwaaien om Fallout 5 uit te brengen dan zou ik dat doen. Ik zou graag een manier vinden om te versnellen wat we doen, maar ik kan vandaag niet echt dingen toezeggen. Het enige wat we op dit moment weten is dat Starfield als eerste uitkomt, gevolgd door The Elder Scrolls 6.”