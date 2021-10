Bethesda deelt eerste details over de Settled Systems in Starfield

In een nieuwe video heeft Bethesda het deel van het Starfield-universum, dat de Settled Systems wordt genoemd, geïntroduceerd. Starfield speelt zich af in 2330 in een relatief klein gebied van de Melkweg dat zich ongeveer 50 lichtjaar naar buiten uitstrekt vanaf ons zonnestelsel. 20 jaar voor het begin van de game vochten de twee grootste facties in de Settled Systems, de United Colonies en Freestar Collective, de bloedige Colony War uit.

De oorlog tussen beide facties is aan het begin van Starfield gestopt, maar de wereld zit nog steeds vol gevaren, waaronder ruimtepiraten, huurlingen en religieuze fanatiekelingen. Het doel van de speler is om als nieuw lid van de Constellation de mysteries van het heelal te ontrafelen.

Starfield komt op 11 november 2022 uit voor Xbox Series X | S en Windows-pc’s. De eerste beelden van de nieuwe Creation Engine 2 werden in juli getoond tijdens de Xbox & Bethesda Showcase. “In deze next-gen RPG, die zich afspeelt tussen de sterren, creëer je elk personage dat je wilt en verken je de wereld met ongeëvenaarde vrijheid,” aldus Bethesda. “Gebruikmakend van de kracht van next-gen technologie en gebouwd op de gloednieuwe Creation Engine 2, neemt Starfield je mee op een reis door de ruimte terwijl je ernaar streeft om het grootste mysterie van de mensheid te beantwoorden.”